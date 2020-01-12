В Иране второй день продолжаются протесты из-за сбитого «Боинга»

В Иране второй день продолжаются протесты после того, как власти признали свою вину в крушении «Боинга» Международных авиалиний Украины, в котором погибли 176 человек. Вышедшие требуют наказать военных, которые сбили самолет.

По данным иранской редакции Радио Свобода, в протестах в Тегеране участвуют около тысячи человек. Всего в городе проходит несколько акций: возле зданий университета имени Шахида Бехешти, университета имени Алламе Табатабаи и Эсфаханского технического университета.

На протесты 11 января вышли несколько тысяч человек, в основном студенты. Их власти разогнали светошумовыми гранатами.

Тогда люди скандировали антиправительственные лозунги: «Лжецы, лжецы!», «Позор Стражам Исламской революции, оставьте нашу страну в покое!» и «Долой диктатора!»

Пассажирский «Боинг-737» Международных авиалиний Украины разбился 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Экипаж, а также еще два пассажира были гражданами Украины.

По официальной версии представителей КСИР, военные якобы приняли самолет за крылатую ракету, потому что он подлетел слишком близко к их базе, и выпустили по нему две ракеты.

Раним утром 11 января власти Ирана выпустили заявление по государственному телевидению, признав, что «Боинг» Международных авиалиний Украины, потерпевший крушение 8 января в Иране, был сбит непреднамеренно и «из-за человеческой ошибки»:

Эксперты предполагали, что ракета была выпущена из ЗРК «Тор» российского производства, который был экстренно пригнан на базу КСИР недалеко от тегеранского аэропорта для того, чтобы усилить службы ПВО в районе иранской столицы и его воздушного узла.

Это было сделано из-за того, что в ночь на 8 января Иран обстрелял американские военные базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ожидал ответной ракетной атаки США на Иран, которая так и не произошла.

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