Трамп призвал власти Ирана «прекратить убийства»

Американский президент Дональд Трамп призвал иранские власти «остановить убийство» участников протестных акций, восстановить в стране доступ к интернету и разрешить СМИ свободно перемещаться по республике.
«Руководителям Ирана – не убивайте протестующих. Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи [человек], мир смотрит. Что более важно, смотрят США», – написал Трамп в своем Twitter.
«Остановите убийство вашего замечательного иранского народа!» – добавил Трамп.
В субботу Трамп поддержал протестующих в Иране на языке фарси. В этот день сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета. Акция переросла в митинг, участников которого разогнала полиция.
По информации Fars, на акции, число участников которой насчитывало до 1 тыс. человек, демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американский президент Дональд Трамп призвал иранские власти «остановить убийство» участников протестных акций, восстановить в стране доступ к интернету и разрешить СМИ свободно перемещаться по республике. «Руководителям Ирана – не убивайте протестующих. Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи [человек], мир смотрит. Что более важно, смотрят США», – написал Трамп в своем Twitter. «Остановите убийство […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Задержание фигурантов дела об убийстве Шеремета, закон об особом статусе Донбасса. Главное за день / 13 декабря
- Мнения: Русский человек может подчиняться только огромной любви / 27 декабря
- Изучена польза для детей игры на фортепиано / 1 декабря
- Обнародована переписка, после которой подрались Бужанский и Лерос / 5 декабря
- Путин подписал закон о журналистах-«иноагентах» / 3 декабря
- Эксперты рассказали о вулкане нового типа на дне Тихого океана / 11 декабря
- В Украине перестала действовать депутатская неприкосновенность / 1 января
- Полиция задержала мужчину по делу о нападении с ножом на прохожих в Гааге / 30 ноября