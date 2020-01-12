Биолог Григорий Рыжаков назвал лечение рака будущим генетики

Молекулярный биолог заявил, что будущим генетики станет лечение рака. Григорий Рыжаков отметил положительные стороны экспериментальных методов лечения.

Как считает эксперт, через годы выбор лекарства для лечения определенного вида онкологического заболевания будет основываться на получении сведений о чередовании ДНК в раковых клетках и особенностях их изменений. По словам биолога, существует перспектива в генотерапии и лечении за счет вирусов, применяемом при нейродегенеративных болезнях. Григорий Рыжаков также пояснил о новой технологии под названием CAR T-cells. Она проводится методом извлечения клеток, их инфицирования конкретным рекомбинантным ретровирусом с содержанием трансгена, уничтожающего рак. Затем их обратно инъецируют пациенту.

Научный сотрудник отметил, что подобное вмешательство и исследование данной технологии будут иметь высокую стоимость, что станет основным минусом всей работы. В будущем исследователи займутся созданием генетически модифицированных клеток, которые будут применяться в медицине для лечения онкологии, а также нейродегенеративных болезней.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Молекулярный биолог заявил, что будущим генетики станет лечение рака. Григорий Рыжаков отметил положительные стороны экспериментальных методов лечения. Как считает эксперт, через годы выбор лекарства для лечения определенного вида онкологического заболевания будет основываться на получении сведений о чередовании ДНК в раковых клетках и особенностях их изменений. По словам биолога, существует перспектива в генотерапии и лечении за […]