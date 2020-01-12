В Пентагоне отмечают угрозу конкуренции со стороны России и Китая

Представители Пентагона заявили об угрозе со стороны РФ и Китая. Эксперты ВВС США отмечают, для того, чтобы не отставать в условиях сильной конкуренции, американским вооружениям необходимо развиваться.

Такое заявление прозвучало из уст Джона Хайтена, замглавы одного из комитетов Министерства обороны Соединенных Штатов. Он отметил высокую динамику развития армий РФ и КНР. Такие темпы роста, убежден Хайтен, опережают развитие вооруженных сил США, и уже через короткое время Москва и Пекин потенциально смогут стать очень сильными конкурентами для Вашингтона.

При этом Штатам, уверен эксперт, нужно быть уверенными в правильном направлении своего курса и том, какой темп должен быть у модернизации вооружений в нынешних условиях. Соответствующее заявление обнародовано сайтом оборонного ведомства Соединенных Штатов. Также специалисты в области обороны уверены в необходимости быстрее продвигать инновации в создании новых орудий.

Кроме того, для удержания своего положения нужно оставаться лидером в киберпространстве. Что же до России, то ранее в госсекретариате США Россию назвали изобретательным и жестким конкурентом. А ещё ранее, в декабре минувшего, 2019 года Минобороны США заявило о возросшей угрозе со стороны России.

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