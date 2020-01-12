МИД Ирана заявил протест британскому послу из-за его участия в «незаконном» митинге

МИД Ирана заявил протест британскому послу в связи с его участием в «незаконном» митинге
У британского посольства прошла акция протеста «Басиджа» с требованием закрыть дипмиссию
Иранские власти в воскресенье вызвали посла Великобритании, чтобы заявить протест по поводу его участия в «незаконном» митинге в Тегеране в память о погибших в крушении украинского самолета, по ошибке сбитого иранскими военными.
Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
«Сегодня Роб Макэр был вызван в связи с противоречащим правилам поведением, которое выразилось в участии в незаконном митинге в субботу», – говорится в сообщении.
Лондон ранее сообщил, что его посол в Иране был задержан на короткое время в субботу. Иранские СМИ утверждали, что дипломат якобы провоцировал антиправительственные протесты.
Тем временем иранское ополчение «Басидж», занимающее непримиримую позицию, в воскресенье провело акцию протеста у посольства Великобритании в Тегеране, требуя закрытия дипмиссии. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.
«Басидж» аффилирован с Корпусом стражей исламской революции.
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Последнее: МИД Ирана заявил протест британскому послу в связи с его участием в «незаконном» митинге У британского посольства прошла акция протеста «Басиджа» с требованием закрыть дипмиссию Иранские власти в воскресенье вызвали посла Великобритании, чтобы заявить протест по поводу его участия в «незаконном» митинге в Тегеране в память о погибших в крушении украинского самолета, по ошибке сбитого […]
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