Звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» сделал каминг-аут

12.01.2020, 18:12, Новости дня

Американский актер Ди Джей Куоллс, на счету которого более 50 ролей в фильмах и сериалах, заявил, что больше не хочет скрывать свою сексуальную ориентацию, и признался в гомосексуализме.

«Я гей. И был геем все это время. Устал волноваться о том, что люди будут думать обо мне. Устал беспокоиться о том, как это [признание] повлияет на мою карьеру», – сообщил актер в своем Twitter.

Ди Джей Куоллс добавил, что признание прозвучало в эфире шоу Джима Джефферса.

41-летний Куоллс сыграл в популярных сериалах «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Сверхъестественное» и «Клиника».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американский актер Ди Джей Куоллс, на счету которого более 50 ролей в фильмах и сериалах, заявил, что больше не хочет скрывать свою сексуальную ориентацию, и признался в гомосексуализме. «Я гей. И был геем все это время. Устал волноваться о том, что люди будут думать обо мне. Устал беспокоиться о том, как это [признание] повлияет на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика