Звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» сделал каминг-аут

Американский актер Ди Джей Куоллс, на счету которого более 50 ролей в фильмах и сериалах, заявил, что больше не хочет скрывать свою сексуальную ориентацию, и признался в гомосексуализме.

«Я гей. И был геем все это время. Устал волноваться о том, что люди будут думать обо мне. Устал беспокоиться о том, как это [признание] повлияет на мою карьеру», – сообщил актер в своем Twitter.

Ди Джей Куоллс добавил, что признание прозвучало в эфире шоу Джима Джефферса.

41-летний Куоллс сыграл в популярных сериалах «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Сверхъестественное» и «Клиника».

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Последнее: Американский актер Ди Джей Куоллс, на счету которого более 50 ролей в фильмах и сериалах, заявил, что больше не хочет скрывать свою сексуальную ориентацию, и признался в гомосексуализме. «Я гей. И был геем все это время. Устал волноваться о том, что люди будут думать обо мне. Устал беспокоиться о том, как это [признание] повлияет на […]