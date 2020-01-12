Gigabyte показала сразу три новых монитора

Разработчики из Gigabyte в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новые игровые мониторы. Примечательно, что все три новинки относились не к бренду Aorus, под которым до недавнего времени компания выпускала различные девайсы.

Первый монитор — G27F, получил 27-дюймовую панель Full HD, максимальная кадровая частота – 144 Гц, также стоит выделить 120%-ый охват цветового пространства sRGB. Что касается второй модели под названием G27QC, то у неё такая же панель, однако другое разрешение – 2560х1440 точек. Среди других преимуществ – большая кадровая частота (до 165 Гц), а вот показатель охвата пространства – лишь 90%.

Флагманом серии должен стать Gigabyte G32QC, оснащенный 32-дюймовой панелью с кадровой частотой в 165 Гц. Все новинки имеют поддержку FreeSync, а также сертификат G-Sync Compatible. О стоимости мониторов станет известно позже.

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