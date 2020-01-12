Путин провел переговоры с Макроном

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Ливии, сообщили в Кремле.

«Подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня. Подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также стороны выразили намерение «всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии».

Главы государств затрагивали и ситуацию вокруг Ирана. Президенты отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщили в Кремле.

«Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии. Условлено о продолжении личных контактов», – говорится в сообщении.

В январе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь. В субботу, 11 января, лидеры провели телефонный разговор.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В ночь на 11 января в Умани Черкасской области возле могилы цадика Нахмана украинцы на почве антисемитизма избили евреев. Об этом сообщил со ссылкой на свидетелей израильский сайт Yeshiva World News. По версии издания, евреев «безжалостно» избивала группа из порядка 30 «украинских бандитов», у которых были ножи и дубинки. После этого якобы четыре еврея «были […]