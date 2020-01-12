Президент Трамп призвал иранские власти воздержаться от репрессий

Иранские власти в воскресенье направили полицейский спецназ в Тегеран, готовясь к новому дню протестов. Акции протеста начались после того, как военные признали, что по ошибке сбили украинский самолет, в результате чего погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

В субботу демонстрации прошли в нескольких иранских городах. Их участники выражали возмущение в связи с сообщениями, что иранские официальные лица лгали о роли страны в этой катастрофе.

Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от атак на демонстрантов.

«Обращаюсь к лидерам Ирана: не убивайте ваших демонстрантов! – написал Трамп в «Твиттере». – Вы уже убили или бросили в тюрьму тысячи людей, и мир наблюдает [за вами]. Что более важно, США тоже наблюдают. Верните Интернет и разрешите журналистам свободно перемещаться! Перестаньте убивать великий иранский народ!»

В Тегеране демонстранты собрались в районе университетов и призвали к отставке верховного лидера Али Хаменеи, скандируя «Долой лжецов!» и «Смерть диктатору!»

Персидская служба «Голоса Америки» сообщает, что протесты охватили и другие районы Ирана, включая Исфахан – третий по величине город страны.

Субботние демонстрации состоялись через два месяца после того как Иран подавил массовые антиправительственные протесты, поводом для которых послужило повышение цен на субсидируемый бензин в ноябре. Тогда Иран отказался опубликовать число погибших, но, по данным правозащитной организации Amnesty International, было убито более 300 человек.

Ранее в субботу иранский Корпус стражей исламской революции признал, что по ошибке сбил самолет «Международных авиалиний Украины» ранее на этой неделе.

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, выступая по государственному телевидению, заявил: «Я беру на себя полную ответственность и подчинюсь любому решению, которое будет принято».

По его словам, он «хотел умереть», когда узнал о судьбе самолета.

«Той ночью мы готовились к полномасштабной войне», – заявил Хаджизаде.

Он добавил, что КСИР просил приостановить полеты коммерческих рейсов, но эта просьба удовлетворена не была.

Украинский самолет был сбит через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по базам в Ираке, где размещаются американские солдаты, в ответ на убийство командующего силами «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани Соединенными Штатами.

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