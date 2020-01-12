Машина сбила Ренату Литвинову в центре Москвы

Российскую актрису Ренату Литвинову в центре столицы сбил автомобиль. По данным СМИ, за рулем находилась женщина, сообщает телеграм-канал «Mash».
Инцидент произошел неподалеку от заведения общественного питания. Артистке вызвали скорую помощь. Сообщается, что Литвинова получила травмы руки и ноги. Примечательно, что 12 января актриса отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 53 года.
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Последнее: В ночь на 11 января в Умани Черкасской области возле могилы цадика Нахмана украинцы на почве антисемитизма избили евреев. Об этом сообщил со ссылкой на свидетелей израильский сайт Yeshiva World News. По версии издания, евреев «безжалостно» избивала группа из порядка 30 «украинских бандитов», у которых были ножи и дубинки. После этого якобы четыре еврея «были […]
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