Машина сбила Ренату Литвинову в центре Москвы

Российскую актрису Ренату Литвинову в центре столицы сбил автомобиль. По данным СМИ, за рулем находилась женщина, сообщает телеграм-канал «Mash».

Инцидент произошел неподалеку от заведения общественного питания. Артистке вызвали скорую помощь. Сообщается, что Литвинова получила травмы руки и ноги. Примечательно, что 12 января актриса отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 53 года.

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