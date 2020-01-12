Ученые: Мозг любит жирную и калорийную пищу

Американские исследователи выявили интересную особенность человеческого мозга. Выяснилось, что орган предпочитает жирную и калорийную пищу вместо полезной.

Центральный отдел нервной системы, который люди насыщают едой, положительно относится к вкусным, но не всегда нужным продуктам питания. Многие жители планеты осознают, что им можно потреблять, а что нет. Нельзя заставить домашних питомцев есть, к примеру, шоколад и другие сладости. Человек останавливает свой выбор на жирной пище, так как мозг отправляет ему соответствующий сигнал. Жиры – это источник энергии, и главный орган старается запасти ими организм. Тем не менее, и для него самого высококалорийные продукты играют плохую роль. Эксперты провели исследование с грызунами, разделив их на 2 группы. Мыши первой питались обычной едой, а второй – богатой жирами и углеводами пищей.

Спустя несколько дней научные сотрудники изучили мозг у животных, сравнив уровень белка UCP2, который регулирует накопление активных форм кислорода. Ученые выяснили, что у группы представителей фауны, поглощавших вкусные и калорийные продукты, присутствует воспаление в гипоталамусе, управляющем памятью. Митохондрии стали меньше, что дало нейронам импульс повысить аппетит.

В результате опыта установили: чем больше организм насыщается жирами, тем больше их требует. Этот порочный круг может привести к ожирению.

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Последнее: Американские исследователи выявили интересную особенность человеческого мозга. Выяснилось, что орган предпочитает жирную и калорийную пищу вместо полезной. Центральный отдел нервной системы, который люди насыщают едой, положительно относится к вкусным, но не всегда нужным продуктам питания. Многие жители планеты осознают, что им можно потреблять, а что нет. Нельзя заставить домашних питомцев есть, к примеру, шоколад и […]