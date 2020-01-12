Ученые: Мозг любит жирную и калорийную пищу

Американские исследователи выявили интересную особенность человеческого мозга. Выяснилось, что орган предпочитает жирную и калорийную пищу вместо полезной.
Центральный отдел нервной системы, который люди насыщают едой, положительно относится к вкусным, но не всегда нужным продуктам питания. Многие жители планеты осознают, что им можно потреблять, а что нет. Нельзя заставить домашних питомцев есть, к примеру, шоколад и другие сладости. Человек останавливает свой выбор на жирной пище, так как мозг отправляет ему соответствующий сигнал. Жиры – это источник энергии, и главный орган старается запасти ими организм. Тем не менее, и для него самого высококалорийные продукты играют плохую роль. Эксперты провели исследование с грызунами, разделив их на 2 группы. Мыши первой питались обычной едой, а второй – богатой жирами и углеводами пищей.
Спустя несколько дней научные сотрудники изучили мозг у животных, сравнив уровень белка UCP2, который регулирует накопление активных форм кислорода. Ученые выяснили, что у группы представителей фауны, поглощавших вкусные и калорийные продукты, присутствует воспаление в гипоталамусе, управляющем памятью. Митохондрии стали меньше, что дало нейронам импульс повысить аппетит.
В результате опыта установили: чем больше организм насыщается жирами, тем больше их требует. Этот порочный круг может привести к ожирению.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американские исследователи выявили интересную особенность человеческого мозга. Выяснилось, что орган предпочитает жирную и калорийную пищу вместо полезной. Центральный отдел нервной системы, который люди насыщают едой, положительно относится к вкусным, но не всегда нужным продуктам питания. Многие жители планеты осознают, что им можно потреблять, а что нет. Нельзя заставить домашних питомцев есть, к примеру, шоколад и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Хотел взорвать Биг-Бен и убить Бориса Джонсона: Кто совершил теракт в Лондоне / 30 ноября
- Украинские военные раскопали секретный бункер «ДНР» / 24 декабря
- Тимма признался Седоковой в любви в честь ее 37-летия / 16 декабря
- Наука: Почему у взрослых женщин появляются прыщи / 24 декабря
- Мнение: Прокурор Ямала мешает? / 2 декабря
- Отец Джиджи и Беллы Хадид объявил себя банкротом / 29 ноября
- Мнение: С Днем рождения, Патрисия! / 5 декабря
- Мнение: «Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией / 18 декабря