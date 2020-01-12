Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль

В воскресенье в центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову, сообщила ассистент актрисы Александра.
В комментарии телеканалу «Звезда» она заверила, что с Литвиновой все в порядке.
По ее словам, женщина шла по улице, и у ресторана McDonald’s на нее наехала машина. Предварительно, за рулем автомобиля находилась девушка.
Происшествие случилось в день рождения Литвиновой. В воскресенье ей исполняется 53 года.
Со ссылкой на Telegram-канал Mash телеканал сообщает, что в ДТП у актрисы оказались повреждены рука и нога.
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Последнее: В воскресенье в центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову, сообщила ассистент актрисы Александра. В комментарии телеканалу «Звезда» она заверила, что с Литвиновой все в порядке. По ее словам, женщина шла по улице, и у ресторана McDonald’s на нее наехала машина. Предварительно, за рулем автомобиля находилась девушка. Происшествие случилось в день рождения Литвиновой. […]
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