Анита Цой призналась, что из-за акклиматизации поправилась на 4 кг

Накануне певица Анита Цой поделилась с поклонниками в Instagram коротким роликом, рассказав им, что в связи с акклиматизацией набрала около 4 лишних килограммов. Уже на третий день отдыха исполнительница очень сильно опухла и, по её словам, выглядела словно «шар».
Как известно, сейчас Анита Цой находится на курорте в Индийском океане, но все равно успевает делиться с подписчиками впечатлениями об отдыхе. В своей последней публикации знаменитость пожаловалась на плохо перенесенную акклиматизацию. Впрочем, это произошло лишь на третий день: затем она решила воспользоваться массажем, напоминающем лимфодренажный. По её словам, она была рада тому, что нашла отличного специалиста, который быстро «выгнал воду из организма».
Поскольку певица уже привыкла к местному климату, она ждет момента, когда сможет заняться дайвингом. Впрочем, зимнее время – далеко не лучшее для осуществления данного занятия. Цой считает, что оптимальный период для дайвинга – весна или осень. За считанные часы ролик набрал свыше 200 000 просмотров.
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Последнее: Накануне певица Анита Цой поделилась с поклонниками в Instagram коротким роликом, рассказав им, что в связи с акклиматизацией набрала около 4 лишних килограммов. Уже на третий день отдыха исполнительница очень сильно опухла и, по её словам, выглядела словно «шар». Как известно, сейчас Анита Цой находится на курорте в Индийском океане, но все равно успевает делиться […]
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