Грузинский и украинский борцы устроили массовую драку на турнире в Стамбуле

12.01.2020, 17:19, Новости дня

Грузинский и украинский борцы вольного стиля Зураб Эрбоцонашвили и Магомед Закариев устроили драку на международном турнире «Яшар Догу» в Стамбуле, оба они дисквалифицированы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Это была полуфинальная схватка в весе до 79 кг, со счетом 8:5 вел грузин, когда Закариев из сборной Украины ударил соперника по лицу, информирует грузинский интернет-ресурс sportall.ge.

После этого в драку (видео) вмешались тренеры и другие спортсмены. В частности, главный тренер грузинской сборной Георгий Янтбелидзе успел ударить Закариева. Теперь ожидаются санкции, которые Международная федерация борьбы применит к участникам потасовки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Грузинский и украинский борцы вольного стиля Зураб Эрбоцонашвили и Магомед Закариев устроили драку на международном турнире «Яшар Догу» в Стамбуле, оба они дисквалифицированы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Это была полуфинальная схватка в весе до 79 кг, со счетом 8:5 вел грузин, когда Закариев из сборной Украины ударил соперника […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика