Грузинский и украинский борцы устроили массовую драку на турнире в Стамбуле

Грузинский и украинский борцы вольного стиля Зураб Эрбоцонашвили и Магомед Закариев устроили драку на международном турнире «Яшар Догу» в Стамбуле, оба они дисквалифицированы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Это была полуфинальная схватка в весе до 79 кг, со счетом 8:5 вел грузин, когда Закариев из сборной Украины ударил соперника по лицу, информирует грузинский интернет-ресурс sportall.ge.

После этого в драку (видео) вмешались тренеры и другие спортсмены. В частности, главный тренер грузинской сборной Георгий Янтбелидзе успел ударить Закариева. Теперь ожидаются санкции, которые Международная федерация борьбы применит к участникам потасовки.

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Последнее: Грузинский и украинский борцы вольного стиля Зураб Эрбоцонашвили и Магомед Закариев устроили драку на международном турнире «Яшар Догу» в Стамбуле, оба они дисквалифицированы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Это была полуфинальная схватка в весе до 79 кг, со счетом 8:5 вел грузин, когда Закариев из сборной Украины ударил соперника […]