ЕС обеспокоен из-за факта задержания британского посла в Иране – Боррель

Европейский Союз обеспокоен из-за факта задержания британского посла в Иране Роба Макэйра во время протестов в Тегеране, заявил 12 января в Twitter высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

«Очень обеспокоены временным задержанием посла Британии в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и созданию пространства для дипломатии», – написал Боррель.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2020

11 января британского посла в Иране Роберта Макэра на несколько часов задерживали. Он присутствовал во время акции, которая собралась, когда стало известно, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. Иранский канал PressTV сообщил, что посла обвиняли в разжигании уличных протестов. Макэр заявил, что не принимал участия в протестах, а пришел на акцию памяти погибших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины».

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект». Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане. 12 января акции протеста возобновились.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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