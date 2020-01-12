ЦИК самопровозглашенной Абхазии назначил дату досрочных президентских выборов после протестов

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Абхазии назначила дату досрочных выборов «президента республики» – 22 марта. Об этом сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия.

Накануне Верховный суд сепаратистского региона отменил итоги предыдущих президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019-го. Тогда победил действующий «президент» Рауль Хаджимба. Оппозиция не признала результаты голосования.

Верховный суд Абхазии принял решение о назначении в регионе новых выборов президента. Решение в ЦИК в субботу доставил лично Алхас Квициниа, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни»). В сентябре он проиграл во втором туре президентских выборов действующему главе региона Раулю Хаджимбе.

В самопровозглашенном регионе уже несколько дней продолжаются массовые протесты. Представители оппозиции захватили здание администрации президента, забаррикадировались в нем и требуют отставки Хаджимбы и назначения новых выборов.

Парламент вечером 10 января также обратился к главе государства с предложением о добровольном сложении полномочий. 19 из голосовавших депутатов поддержали постановление об этом, четыре были против, один воздержался.

Пресс-служба президента еще до решения Верховного суда распространила заявление, в котором было сказано: «Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам. Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров».

Глава региона Рауль Хаджимба пока в отставку уходить отказывается. Накануне он провел встречу с российской делегацией во главе с замсекретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. После этого в Абхазии было заведено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия («Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества»).

Абхазия, сепаратистский регион Грузии, провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории. В то же время Россия оказывает большую помощь самопровозглашенной республике и по официальным, и по неофициальным каналам, а также выдала паспорта порядка 90% ее жителей.

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