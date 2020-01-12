В Думе сделали новое предложение по каникулам

12.01.2020, 17:05, Новости дня

Зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев высказался за то, чтобы выходные в РФ были чаще, но стали короче по продолжительности.

«Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня», – приводит его слова РИА «Новости».

Терентьев отметил, что это было бы полезно для здоровья, а также приносило бы небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике.

Ранее издание Ura.ru написало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Позднее Горбачев опроверг эту информацию.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, сколько длятся новогодние праздники в других странах.



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Последнее: Зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев высказался за то, чтобы выходные в РФ были чаще, но стали короче по продолжительности. «Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня», – приводит его слова РИА «Новости». Терентьев отметил, что это было бы полезно для […]

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