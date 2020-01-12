В Думе сделали новое предложение по каникулам

Зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев высказался за то, чтобы выходные в РФ были чаще, но стали короче по продолжительности.
«Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня», – приводит его слова РИА «Новости».
Терентьев отметил, что это было бы полезно для здоровья, а также приносило бы небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике.
Ранее издание Ura.ru написало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Позднее Горбачев опроверг эту информацию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, сколько длятся новогодние праздники в других странах.
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Последнее: Зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев высказался за то, чтобы выходные в РФ были чаще, но стали короче по продолжительности. «Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня», – приводит его слова РИА «Новости». Терентьев отметил, что это было бы полезно для […]
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