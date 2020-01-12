В честь 84-летия Раймонда Паулса дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина спела «Миллион алых роз»

Раймонд Паулс празднует свое 84-летие, с чем его поздравляют многие представители шоу-бизнеса. Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина в честь праздника артиста спела для него «Миллион алых роз».
В подписи к трогательному сюжету Примадонна поздравила пианиста с днем рождения, а в комментариях к ней присоединились ценители его творчества. В ходе исполнения хита «Миллион алых роз», композитором которого является именинник, Лиза Галкина призывала слушателей петь вместе с ней. Также Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram редкие снимки, на которых позировал с Раймондом Паулсом и Аллой Пугачевой в неформальной обстановке. В кадр попала и жена знаменитости Юлия Проскурякова. В комментарии к поздравлению музыкант назвал 84-летнего дирижера «Великим и Настоящим Маэстро».
Многие поклонники не могли поверить в то, что их кумир отмечает столь крупную дату. Другие фанаты остались в восторге от стильного образа Примадонны, которая изображена на фото с коллегами в футболке, джинсах и куртке из той же ткани. «Гениальный человек!», «Великие люди на одном фото», — писали фолловеры.
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