Ксения Корнева из «Уральских пельменей» высказалась об уходе из шоу Юлии Михалковой: «Мы все солдаты одной системы»

Ксения Корнева дала интервью, в ходе которого прокомментировала уход Юлии Михалковой из «Уральских пельменей». Как сказала звезда шоу, она и ее коллеги являются «солдатами одной системы».

По словам знаменитости, для нее мало что поменялось, поскольку теперь артистка репетирует номера с другими людьми. «У нас нет разделений на «мальчики-девочки» в коллективе: мы все солдаты одной системы», — заявила юмористка, комментируя уход Михалковой из популярной передачи. Также Ксения Корнева рассказала, что у нее не бывает конфликтов с Иланой Юрьевой, поскольку обе участницы «Уральских пельменей» имеют разные сценки. Актриса высказалась и о судебных разбирательствах коллег с Сергеем Нетиевским. «Я не лезу в эти дела», — поделилась деятель искусства.

Во время интервью представительница шоу-бизнеса рассказала, что предпочитает отдыхать в Европе. Корнева снимает квартиру, так как ей некогда заняться покупкой собственной недвижимости. Как сказала актриса, она не зарабатывает в Instagram, а расслабляться ей помогает уборка дома. Что касается рациона участницы «Уральских пельменей», она не следит за своим весом, но старается не есть на ночь.

Из-за плотного графика у знаменитости не хватает времени на личную жизнь, да и ее родители внуков пока не ждут. Не так давно артистка снялась в сериале «Корни» и сообщила, что не против принять участие в интересном проекте.

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