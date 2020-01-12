В Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, мужа которой обвиняли в покушении на Путина

12.01.2020, 16:57, Новости дня

В Киевской области задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой — жены уроженца Чечни Адама Осмаева, которого в России обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина.

Глава МВД Украина Арсен Аваков опубликовал фото одного из задержанных.

По версии следствия, задержанные входили в преступную организацию, которая занималась заказными убийствами. Их обвиняют, в частности, в двух убийствах, совершенных в сентябре 2016 года и январе 2019 года.



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Последнее: В Киевской области задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой — жены уроженца Чечни Адама Осмаева, которого в России обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Глава МВД Украина Арсен Аваков опубликовал фото одного из задержанных. По версии следствия, задержанные входили в преступную организацию, которая занималась заказными убийствами. Их обвиняют, в частности, в двух убийствах, совершенных в […]

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