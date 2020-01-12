Мнение: Очковтирательство, 7 лет за анекдот про Сталина и история получения квартиры в СССР

1. Одной из проблем советской плановой экономики было очковтирательство (завышение производственных достижений и степени выполнения планов). В позднем СССР этот термин приобрёл едва ли не юридический статус – борьба с приписками шла как методами пропаганды, так и путём уголовного преследования. Это не помогало, так как сверху спускались нереальные планы, которые надо было выполнять — если не на самом деле, то хотя бы «на бумаге», в виде отчётов:

https://www.kommersant.ru/doc/2772800

Некоторые полагают, будто очковтирательство началось лишь во времена Хрущёва («Рязанское мясное чудо»), однако, разумеется, проблема стояла во весь рост и при Сталине. Вообще, каждый раз, когда начальство стучит по столу и жёстко требует, угрожая в противном случае сурово наказать, вы можете быть уверены, что ему будут подсовывать фальшивые отчёты. Это не проблема плановой экономики, это проблема палочной системы в целом, и сейчас много где она у нас тоже сохраняется.

Коллега iv_an_ru приводит в своём комментарии несколько примеров:

https://olegmakarenko.ru/1758244.html?thread=720922404#t720922404

> Думаете, Сталину рисовали красивые пятилетние планы, а потом наврали ему с три короба о выполнении?

Но ведь и рисовали, и врали. Например, вы без проблем нагуглите большое достижение советской химии – технологию производства синтетического каучука. (Нагуглить, что сама технология в общем-то немецкая, будет немножко сложнее, хе-хе.) Устранили зависимость от импорта каучука от клятых капиталистов. Ну, хорошо, даже отлично. Проходит некоторое время, начинается война – внезапно выясняется, что если надо не нечто, из чего получаются автопокрышки неизвестно какого качества, а автопокрышки нормальные, то каучук для них, и не только для них, надо тащить по ленд-лизу, под бомбами и торпедами.

Или рации для танков – по документам всё хорошо, производственные мощности появились. Результат известен. А ведь танковая рация – самая простая штуковина во всей подотрасли: от неё не требуется дальность корабельной рации, и от неё не требуется малый вес самолётной или тем более носимой рации. Делай гроб любых размеров и любого энергопотребления – танк железный, он всё увезёт.

До анекдотов доходило. Когда западную границу подвинули, железные дороги на новых территориях приплюсовали как построенные согласно пятилетнему плану. Пустячок, а приятно.

Про голод даже писать ничего не буду, а то начнётся.

2. Некоторые читатели усомнились, что за анекдоты про Карла Маркса в СССР давали по десять лет лагерей, затребовали скан приговора. Тот скан приговора я искать не стал, зато в комментарии выложили скан другого приговора, в котором некому майору (тоже герою Войны) дали в августе 1945 года 7 лет лагерей за два анекдота, один из которых был про колхозы, а второй про Сталина:

https://olegmakarenko.ru/1758207.html?thread=720915967#t720915967

В прошлый раз мнения по поводу приговора разделились. Как полагаете, справедлив ли приговор, если учесть, что как раз в это время, как мы помним, СССР воевал с Японией?

Давайте перенесём на наши реалии. Представьте, 2020 год, вы судья. Вы судите некого положительного во всех отношениях человека, которого, однако, обвиняют в серьёзном грехе — он рассказал в курилке два анекдота сослуживцам. Один анекдот был про Путина, второй про торговые центры. К какому тюремному сроку вы приговорите этого еретика?

3. Ещё к вопросу о доступности жилья в СССР. Вот история женщины с одним, а затем с двумя детьми, которая ждала получения отдельной квартиры более 23 лет:

https://fedjanew.livejournal.com/8700.html

Её сын (автор рассказа) подводит итоги своему личному квартирному опыту в Советском Союзе:

За всё время моей жизни в СССР я видел нормальное жилье, в основном, только у вновь получивших квартиру. Но, так как её получали уже к 35-40 годам, то очень скоро дети женились, у них появлялись свои дети, и семья вновь вставала в очередь.

Исключений было очень немного, и касались они только «избранных».

Как видно, традиционный жизненный план, — «заработать денег, а затем создать семью», — в СССР был нерационален. Надо было делать ровно наоборот, иначе шансы на получение квартиры резко падали. Правда, иногда в результате приходилось годами жить с детьми в тяжёлых и скученных условиях, ожидая очередного жилья.

Героине указанной выше истории пришлось 6 раз сменить место жительства за 24 года. Оборотной стороной таких частых переездов было то, что люди едва ли могли прочно и уютно обустроиться на одном месте, привести в порядок свой быт. Да обычно они и не стремились обустраиваться, рассчитывая в итоге получить отдельную квартиру, а уж тогда…

Жильё воспринималось временным, поддерживать в нём порядок смысла было не так уж много (ведь вскоре его нужно было сдавать обратно государству, а не продавать для покупки нового, как это происходит теперь). В сочетании с типичной работой советского ЖКХ это весьма плачевно сказывалось на состоянии домов и квартир.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: 1. Одной из проблем советской плановой экономики было очковтирательство (завышение производственных достижений и степени выполнения планов). В позднем СССР этот термин приобрёл едва ли не юридический статус – борьба с приписками шла как методами пропаганды, так и путём уголовного преследования. Это не помогало, так как сверху спускались нереальные планы, которые надо было выполнять — если […]