На Мальте избрали нового премьер-министра

Новым премьер-министром Мальты станет Роберт Абела, которого избрали лидером Лейбористской партии страны. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба партии.

Абела получил 57,9% голосов на съезде партии, а его конкурент Крис Фирне – 42,1%.

«С нетерпением жду работы на благо нашей страны», – сказал Абела после оглашения результатов.

Ожидается, что он примет присягу главы правительства на следующей неделе, пишет газета Times o Malta.

Уходящий в отставку с поста премьера Мальты Джозеф Мускат написал в Twitter, что готов передать дела прееемнику в понедельник, 13 января. Он поздравил Абелу и поблагодарил Фирне за «вклад в партию».

Congratulations @robertabela_mt on being elected @PL_Malta leader. Proud to be handing over to him #Malta PM office on Monday. Thank you @chrisfearne for your excellent contribution to the party and country -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) January 12, 2020

Мускат заявил о намерении уйти в отставку в декабре 2019 года после сканала с убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была известна благодаря публикациям на тему «Панамского архива».

53-летняя Галиция погибла 16 октября 2017 года. Она выехала из дома на автомобиле, спустя несколько секунд прогремел взрыв. Представитель офиса премьер-министра страны сообщил, что взрывное устройство, ставшее причиной гибели Галиции, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

В июле 2019 года прокурор предъявил обвинения трем мужчинам в убийстве Галиции: Винсенту Мускату, Джорджу Деджорджо и Альфреду Деджорджо.

В ноябре полиция в рамках расследования арестовала известного бизнесмена Йоргена Фенеча. За несколько месяцев до гибели Галиция в своем блоге писала об отмывании денег через неизвестную компанию, якобы связанную с мальтийскими политическими кругами. Позже журналисты выяснили, что компания принадлежит Фенечу.

30 ноября суд предъявил Фенечу обвинения в соучастии в убийстве журналистки.

Давление на премьер-министра Муската усилилось после ареста Фенеча, который, как оказалось, был связан с министром по туризму Мальты Конрадом Мицци и главой администрации Муската Китом Шембри. Указанные чиновники ушли в отставку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

