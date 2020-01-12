Права голоса в ООН лишились семь стран

Права голоса на Генеральной ассамблее ООН из-за неуплаты взносов в международную организацию лишены семь государств – членов, сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.
Представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года, передает РИА «Новости».
Лишение права голоса предусматривает 19-я статья Устава ООН.
Из этих стран наибольшая задолженность накопилась у Венесуэлы: Каракасу нужно внести более 21 млн долларов, чтобы соответствовать положению 19-й статьи.
В списке должников также присутствуют Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако им Генассамблея разрешила участвовать в голосовании до конца 74-й сессии.
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Последнее: Права голоса на Генеральной ассамблее ООН из-за неуплаты взносов в международную организацию лишены семь государств – членов, сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций. Представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года, передает РИА «Новости». […]
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