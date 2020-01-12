Миллер заявил, что Россия своими силами достроит «Северный поток – 2»

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил в программе на российском телеканале, что РФ сможет достроить газопровод «Северный поток – 2» собственными силами, сообщает «Радио Спутник».

По словам Миллера, Россия закончит реализацию проекта своими средствами, однако на это потребуется больше времени, чем планировалось.

Он подчеркнул, что «технологические риски» на сегодняшний день решаются российскими мощностями, поэтому «Северный поток – 2» «будет достроен».

Миллер добавил, что «технологических препятствий» у России нет.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2» швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил в программе на российском телеканале, что РФ сможет достроить газопровод «Северный поток – 2» собственными силами, сообщает «Радио Спутник». По словам Миллера, Россия закончит реализацию проекта своими средствами, однако на это потребуется больше времени, чем планировалось. Он подчеркнул, что «технологические риски» на сегодняшний день решаются российскими мощностями, поэтому «Северный поток – […]