В Иране возобновились протесты из-за катастрофы самолета МАУ

12 января в Иране возобновились протесты, связанные с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters.

Митингующие требуют отставки властей, после того как иранские военные признали, что случайно сбили украинский самолет.

На видео, размещенном в Twitter пользователем Mohammad Mozafari, митингующие скандируют: «Они лгут, что наш враг – Америка, но наш враг прямо здесь».

The people do not disrespect the flag of USA and Israel. They say all over Iran: We are not the enemy of the USA and Israel. Our enemy is the people of the Islamic Republic of Iran.#IranProtests #IranProtests2020 pic.twitter.com/usT41DaYtm

— Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) January 12, 2020

Reuters отмечает, что демонстранты вышли на улицы не только в Тегеране, но и в других иранских городах.

На улицах Тегерана дежурят усиленные отряды силовиков. 11 января митингующих разогнали с помощью слезоточивого газа.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект». Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

