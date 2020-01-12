На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Аваков в своем Facebook сообщил, что «ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии».
В данный момент, по его словам, идут следственные действия.
Окуева была пресс-секретарем батальона имени Джохара Дудаева. Некоторое время жила с семьей в Москве и Чечне. После второй чеченской войны «сбежала» на Украину, где добровольно решила поехать служить на Донбасс.
Ее убили 30 октября 2018 года. Смерть Окуевой и ранение ее мужа Адама Осмаева на Украине безосновательно объявили «агрессией» России, однако позднее в Киеве признали, что Москва непричастна к преступлению.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за нападением на супругов стоят украинские спецслужбы.
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