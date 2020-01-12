Кэти Топурия и Григорий Лепс рассказали о детях Пугачевой Лизе и Гарри Галкиных: «У них гены»

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина являются звездами в Instagram благодаря своему отцу. Кети Топурия и Григория Лепс рассказали о своем отношении к малышам Лизе и Гарри, отметив их гены в передаче «Популярная правда» на телеканале «Ю».

Шестилетние наследники знаменитостей очень популярны, за что благодарить стоит шоумена, который регулярно делится с фолловерами различными сюжетами с ребятами. Лиза и Гарри Галкины нравятся интернет-пользователям своим артистизмом и детской непосредственностью. Публика замечает, что дети Пугачевой всесторонне развиваются, что неудивительно, так как звездные родители все время с ними занимаются и запрещают пользоваться гаджетами. Двойняшки увлекаются плаванием, йогой, лепкой, рисованием, а также любят играть в конструктор, делать аппликации, изучать музыкальную грамоту и языки. Возможно, по этой причине наследники Примадонны и телеведущего имеют любопытство к окружающему миру.

Не только поклонники артистов, но и представители шоу-бизнеса очарованы Лизой и Гарри Галкиными. «Я сама за ними наблюдаю, лайкаю, комментарии пишу», — высказалась Кети Топурия. Она заявила, что дочь Аллы Борисовны растет актрисой. Жасмин, в свою очередь, назвала девочку «потрясающей», а по поводу сына исполнительницы и юмориста сказала, что он покажет себя в будущем. Своим мнением поделился и Григорий Лепс. «У них гены!» — отметил музыкант.

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