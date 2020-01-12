В Сети замечен первый в мире смартфон с 256-мегапиксельной камерой

В Сети появилось первое изображение смартфона с 256-мегапиксельной камерой. Уникальный гаджет неназванной пока компании сейчас проходит испытания в Китае.

Не так давно ажиотаж на рынке мобильных телефонов вызвал смартфон с расширением фото-видео-камеры в 108 мегапикселей. Однако уже сейчас в Сети обговаривают выпуск телефона с вдвое большим показателем. Одна из китайских компаний проводит тестирования уникального устройства. Благодаря хакерам снимок девайса попал в интернет и теперь стал объектом внимания технофанов всей планеты.

Стоит сказать, что при этом некоторые эксперты сомневаются в целесообразности такого высокого уровня камеры. Однако это не исключает, что в ближайшем будущем инновационные фото-сенсоры появятся в самых продвинутых флагманах ведущих производителей мобильной техники.

На фотографии видно, что уровень, при котором будет использоваться сверхвысокий показатель расширения, производитель назвал «суперчетким режимом 256 Мп». Хотя инсайдер, обнародовавший изображение, не рассказал название компании, которой принадлежит разработка новейшего модуля камеры, дизайн устройства более всего похож на аппараты Xiaomi. Все другие характеристики грядущей новинки также неизвестны, скорее всего, детали готовящегося к выпуску смартфона станут известны позже.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские исследователи выявили интересную особенность человеческого мозга. Выяснилось, что орган предпочитает жирную и калорийную пищу вместо полезной. Центральный отдел нервной системы, который люди насыщают едой, положительно относится к вкусным, но не всегда нужным продуктам питания. Многие жители планеты осознают, что им можно потреблять, а что нет. Нельзя заставить домашних питомцев есть, к примеру, шоколад и […]