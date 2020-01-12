ЕС после Brexit назначит послом в Лондоне португальского дипломата – СМИ

Послом Евросоюза в Лондоне после выхода Великобритании из ЕС станет португальский дипломат Жоао Вале де Алмейда. Об этом изданию Politico 10 января сообщили два чиновника ЕС и один европейский дипломат.

Как отмечает Politico, 31 января в Лондоне закроют офис Еврокомиссии, а 1 февраля на его месте начнет работу новая делегация ЕС по образцу дипломатической миссии в Вашингтоне. Предполагается, что в представительстве будет работать 26 человек из Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей.

Алмейда возглавлял представительство ЕС в Вашингтоне, был постоянным представителем Евросоюза при ООН, а также работал главой кабинета бывшего главы Еврокомиссии Жозе-Мануэля Баррозу.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме «без соглашения». При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

10 января 2020 гда Палата общин парламента Великобритании поддержала соглашение о Brexit. Теперь его должна рассмотреть Палата лордов. Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.

Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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