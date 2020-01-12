На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

12.01.2020, 16:14, Новости дня

Из-за извержения вулкана Талль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines. Эвакуация проводится в наиболее близких к вулкану населенных пунктах Сан-Николас, Балете и Талисай в провинции Батангас.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зарегистрировал усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 (07:00 мск). В результате взрыва образовался столб пепла высотой 1 км.

Taal volcano in Batangas spewed a giant ash column after manifesting an increased level of activity on Sunday afternoon. pic.twitter.com/SZuHroOBQo

— The Philippine Star (@PhilippineStar) January 12, 2020

Специалисты института говорят, что, если вулканическая активность будет продолжаться, может произойти магматическое извержение.

Вулкан активен с марта 2019 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Грузинский и украинский борцы вольного стиля Зураб Эрбоцонашвили и Магомед Закариев устроили драку на международном турнире «Яшар Догу» в Стамбуле, оба они дисквалифицированы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Это была полуфинальная схватка в весе до 79 кг, со счетом 8:5 вел грузин, когда Закариев из сборной Украины ударил соперника […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика