На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Талль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines. Эвакуация проводится в наиболее близких к вулкану населенных пунктах Сан-Николас, Балете и Талисай в провинции Батангас.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зарегистрировал усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 (07:00 мск). В результате взрыва образовался столб пепла высотой 1 км.

Taal volcano in Batangas spewed a giant ash column after manifesting an increased level of activity on Sunday afternoon. pic.twitter.com/SZuHroOBQo

— The Philippine Star (@PhilippineStar) January 12, 2020

Специалисты института говорят, что, если вулканическая активность будет продолжаться, может произойти магматическое извержение.

Вулкан активен с марта 2019 года.

