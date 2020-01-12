На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Талль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines. Эвакуация проводится в наиболее близких к вулкану населенных пунктах Сан-Николас, Балете и Талисай в провинции Батангас.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зарегистрировал усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 (07:00 мск). В результате взрыва образовался столб пепла высотой 1 км.
Taal volcano in Batangas spewed a giant ash column after manifesting an increased level of activity on Sunday afternoon. pic.twitter.com/SZuHroOBQo
— The Philippine Star (@PhilippineStar) January 12, 2020
Специалисты института говорят, что, если вулканическая активность будет продолжаться, может произойти магматическое извержение.
Вулкан активен с марта 2019 года.
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