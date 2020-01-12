Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна квартиры внука Михалкова модель

Дворник рассказал, как обнаружил выпавшую из окна дома в Москве модель Ксению Пунтус. По словам мужчины, 21-летняя девушка не смогла объяснить, что с ней случилось, назвала только свое имя.
«Обходил территорию и наткнулся на молодую девушку», – рассказал дворник в комментарии «Московскому комсомольцу». Он уточнил, что все произошло около 03.50 мск 11 января.
«Она (Пунтус – прим. ВЗГЛЯД) не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения. Она не могла пояснить, как очутилась в этом месте», – добавил он.
Дворник обратил внимание, что на девушке не было носков и обуви, также при ней не оказалось телефона и сумочки.
«На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме», – предположил мужчина.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры своего молодого человека – 20-летнего Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова.
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