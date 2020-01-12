Юлия Витязева: Как Россия кормит самых безумных патриотов Украины

На самом деле, все то, что пишут и инициируют всякие там Чубаровы, Гончаренки, Турчиновы, Муждабаевы и прочие пОциенты — имеет под собой единственную цель.

А именно — попасть в российскую информационную повестку и тем самым увеличить свою себестоимость на Украине.

Ведь в общем и целом все эти персонажи ничего из себя не представляют.

И в 25-й (или какой там — уже сбилась со счета) украинско-российской войне они обычные солдаты, которые любым способом мечтают стать генералами. Вот и пишут всякую ерунду, вызывая бурные аплодисменты внемлющей им публики.

Но между постами в Фейсбуке и объективной реальностью — пропасть.

Потому все их влажные свидомые мрии так и останутся лишь пустопорожним сотрясением воздуха. И они это прекрасно знают.

Впрочем, им и не нужен фактический результат. Главное, чтобы в России их услышали. И отреагировали. Чтобы потом СМИ украинские на голубом глазу написали про «истерику в Кремле» и «панику у Путина», тем самым «наглядно» доказывая, насколько эффективно работает этот сгусток слабоумного украинского энтузиазма, гордо именующий себя «передовой украинского сопротивления аХрессору».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские исследователи выявили интересную особенность человеческого мозга. Выяснилось, что орган предпочитает жирную и калорийную пищу вместо полезной. Центральный отдел нервной системы, который люди насыщают едой, положительно относится к вкусным, но не всегда нужным продуктам питания. Многие жители планеты осознают, что им можно потреблять, а что нет. Нельзя заставить домашних питомцев есть, к примеру, шоколад и […]