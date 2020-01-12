В Кировоградской области на строителей упала бетонная плита, два человека погибли

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели двух человек на производстве, сообщила 11 января пресс-служба полиции Кировоградской области.

Трагедия произошла 10 января.

«По предварительным данным, во время строительных работ на работников упала бетонная конструкция. В результате двое мужчин, 42 и 53 лет, от полученных травм погибли на месте. Сотрудниками полиции, под процессуальным руководством прокуратуры города, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью», – сказано в сообщении.

Трое должностных лиц, ответственных за строительные работы, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщили о подозрении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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