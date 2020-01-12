Ученые рассказали о причинах снижения работоспособности зимой

Австралийские исследователи озвучили причины снижения работоспособности в зимнее время года. Эту проблему можно объяснить недосыпом.
У большого количества людей появляется недомогание в этот период, а также депрессия. Исследователи утверждают, что снижение работоспособности, в основном, вызвано низким уровнем ночного отдыха. Организм человека предпочитает спать одновременно с внутренними часами, которые являются главными контролерами того, как организм и поведение соотносятся с солнечным циклом. Во время холодов день наступает позже, в связи с чем нормально в этот период просыпаться не в 7 часов утра, а немного позже. Зимой очень опасно много работать и мало отдыхать ночью, поскольку это провоцирует хроническое переутомление и сильный сбой в человеческом теле.
Ранее исследователи назвали дневной сон опасным, из-за риска ухудшения работы сердечной мышцы. Результаты эксперимента китайских специалистов показали, что у таких людей часто диагностируют инсульт. При этом средний возраст принимавших участие в исследовании составлял 60 лет.
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