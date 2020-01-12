Эксперты назвали несколько советов по промывке двигателя авто

Некоторым водителям после регулярной замены масла довольно непросто решить проблему с промывкой двигателя. Российские эксперты проанализировали этот вопрос и дали несколько советов.
В целом, промывка мотора обязательна, когда человек приобретает подержанную машину, так как существует вероятность того, что продавец следил за ней недобросовестно и очень редко менял технические жидкости. Для данной процедуры следует выбрать специальное масло (лучше свежее). Что касается промывочной жидкости, то она убирает большое количество загрязнений и отложений, но заливать её нужно исключительно на определенное время. При этом мотор нельзя подвергать нагрузкам, так как в противном случае есть вероятность различных поломок.
Самый действенный способ – использовать обычное масло, заливающееся на 15 минут. После непродолжительной работы мотора на холостых оборотах эту жидкость можно слить и залить новую. Для нового транспортного средства, регулярно проходящего техобслуживание, промывка мотора, как правило, не нужна – речь идёт лишь о подержанных автомобилях. Тем не менее, окончательное решение о необходимости промывки должен принять опытный специалист.
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