Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова в третий раз стала мамой

Радостным событием трижды мама только что поделилась в соцсетях, опубликовав первые снимки малыша. В серии черно-белых фото — изображение маленьких ножек, бирка с точным временем рождения и первая семейная фотография в обновленном составе. На ней супруги с младенцем на руках изображены в палате роддома. Судя по снимку, хоккеист присутствовал на родах.

Добро пожаловать в этот мир, моe счастье!!! —

подписала снимки Марина, самое главное указав в хештегах — малыша, который родился настоящим богатырем с ростом 57 см и весом 4 кг родители решили назвать Александром.

Маленький Саша для Марины уже третий ребенок. От отношений с солистом «Иванушек International» Андреем Григорьевым-Апполоновым у нее уже есть дво сыновей — 11-летний Артемий и 15-летний Иван.

Напомним, в августе 2019 года солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов и Марина Банкова подали на развод спустя 16 лет брака. Еще до официального расторжения брака в СМИ ходили слухи о новом романе Марины, да и в Instagram время от времени мелькали ее снимки с хоккеистом сборной России и клуба «Зенит» Андреем Зубковым. Внести ясность в ситуацию Марина решила, обнародовав первую фотографию с новым бойфрендом. «С чего все началось? Разве ты не знаешь, с чего обычно начинается сильное чувство? С пустяка», — подписала она снимок. Вскоре на пальце экс-супруги Рыжего засияло обручальное кольцо, а сегодня она сообщила своим подписчикам еще одну новость: вместе с Андреем Зубковым они ждут появления на свет первого общего ребенка.

Благословлены! —

подписала она снимок.

Семья превыше всего, —

выложил следом продолжение фотосессии ее супруг.

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