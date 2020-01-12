«Я одна из миллионов угнетаемых женщин в Иране». Единственная иранская олимпийская медалистка уехала из страны по политическим причинам

21-летняя Кимия Ализаде, которая является единственной иранской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль, решила покинуть страну по политическим причинам. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Ализаде выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году в соревнованиях по тхэквондо.

«Я одна из млн угнетаемых женщин в Иране. Я носила все, что они мне говорили. Я повторяла каждое написанное ими слово. Всякий раз, когда они считали нужным, они использовали меня. Это сложное решение, но я остаюсь навсегда дочерью Ирана, где бы я ни находилась. Надежда во мне не умирает, и я доверяюсь вам, рассказывая о трудном пути, который я выбрала», — написала спортсменка.

По словам девушки, решение об отъезде далось ей сложнее, чем золотая медаль на Олимпиаде.

Как сообщает иранское агентство INSA, спортсменка уехала в Нидерланды.

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Последнее: 21-летняя Кимия Ализаде, которая является единственной иранской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль, решила покинуть страну по политическим причинам. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Ализаде выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году в соревнованиях по тхэквондо. «Я одна из млн угнетаемых женщин в Иране. Я носила все, что они мне говорили. […]