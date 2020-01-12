Санкции США притормозят, но не остановят «Северный поток – 2» – Моравецкий

Санкции США против компаний, которые задействованы в строительстве «Северного потока – 2», притормозят, но не остановят реализацию проекта, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном 11 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что для Польши было бы лучше, чтобы этот проект «никогда не начался».

Моравецкий подчеркнул, что нужно избежать негативного сценария: у Москвы не должно быть возможности шантажировать Европу приостановкой поставок газа.

Премьер добавил, что Польша должна осуществить диверсификацию поставок энергоносителей, чтобы не зависеть от России.

Моравецкий рассказал, что регулярно озвучивает немецкому канцлеру Ангеле Меркель опасения Польши по поводу реализации «Северного потока – 2», но это не отменяет того факта, что в данном вопросе позиции Варшавы и Берлина различны.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Санкции США против компаний, которые задействованы в строительстве «Северного потока – 2», притормозят, но не остановят реализацию проекта, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном 11 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что для Польши было бы лучше, чтобы этот проект «никогда не начался». Моравецкий подчеркнул, что нужно избежать негативного сценария: у Москвы не […]