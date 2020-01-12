Эксперты рассказали, как выбрать маленький Patrol Nissan X-Trail II по цене новой Lada Vesta

Кроссовер Nissan X-Trail, или Patrol является одним из самых популярных на рынке. Качественный автомобиль можно приобрести по цене новой отечественной Lada Vesta.

Второе поколение внедорожника японской корпорации добилось значительных успехов у покупателей в России. Кроме высокого качества, он имеет также невысокую стоимость. Высокий спрос специалисты рынка транспортных средств отмечают как на новые модели, так и на машины с пробегом. Качественно собранные и оснащенные по последнему слову техники машины можно найти по очень выгодной цене. При этом российский покупатель может выбрать авто не дороже Lada Vesta. Однако, прежде чем остановить свой выбор на том или ином предложении, следует обратить внимание на ряд моментов.

Базой второго X-Trail стала платформа Nissan C, ранее использованная в модели Qashqai. Это позволило отказаться от целого ряда характеристик внедорожной машины, что обязательно нужно учитывать при покупке. При этом ход кроссовера стал более уверенным, а сама машина устойчивее и маневреннее на дороге. Силовая установка в паркетнике основана на 2-литровом моторе, который может быть также дизельным. Коробка передач обеспечена вариатором, поэтому эксперты советуют при покупке транспортного средства на вторичном рынке обращать внимание на состояние поршней и расходы топлива.

Кроме того, двигатель в данной модели имеет достаточно тонкие стенки, также слабым местом можно назвать ГРМ-ремень, поддон картера и расширительный бачок, возможно, их вскоре придется поменять. Эксперты советуют выбирать данную машину с мотором на 2,5 литра, более выносливую и мощную. Также хорошие результаты показывает и 2-литровый дизельный M9R-агрегат в сочетании с вариатором. Если есть возможность приобрести кроссовер после рестайлинговых работ над ним, стоит взять именно такую машину, поскольку в ней будет меньше недочетов.

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Последнее: Кроссовер Nissan X-Trail, или Patrol является одним из самых популярных на рынке. Качественный автомобиль можно приобрести по цене новой отечественной Lada Vesta. Второе поколение внедорожника японской корпорации добилось значительных успехов у покупателей в России. Кроме высокого качества, он имеет также невысокую стоимость. Высокий спрос специалисты рынка транспортных средств отмечают как на новые модели, так и […]