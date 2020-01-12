Перечислены главные предупреждающие симптомы воспаления нервов

По словам зарубежных медиков, существует несколько симптомов, предупреждающих о воспалении нервов. В данном случае необходимо в кратчайшие сроки распознать состояние, ведь в хронической стадии недуг вылечить крайне тяжело.

Не секрет, что некоторые люди склонны к игнорированию болевых ощущений, кажущихся им беспричинными и временными, однако это огромная ошибка. Необходимо как можно быстрее обратиться к медикам, если человек почувствовал покалывание в руках или ногах. Помимо этого, при сильных болях в конечностях также высока вероятность воспаления нервов. При таком состоянии человек также жалуется на постоянную слабость – он не сможет держать предметы в руках длительное время (даже легкие).

При воспалении нервов снижается кровяное давление, начинается повышенное потоотделение, возможен и хронический запор, отметили специалисты. Чуть реже недуг связан с шелушением кожи или выпадением волос. Мужчины же могут пожаловаться на половое бессилие. Как правило, чаще всего страдает затылочный, лицевой или межреберный нерв. Масштабность проблемы тоже бывает разная: при мононеврите воспаляется один нерв, при полиневрите – сразу несколько. В некоторых случаях невриты могут развиться из-за отравления алкоголем или вредным веществами на промышленных производствах.

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