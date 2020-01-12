Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство для совместного полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил конкурс для женщин, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.

Маэдзава сообщил об этом в Twiter. Он назвал проект «сватовством для серьезных отношений один на один» и пояснил, что его давней мечтой было путешествие в космос, передает РИА «Новости».

На сайте конкурса говорится, что «объявляется набор девушек, которые бы хотели вместе с Маэдзавой осуществлять деятельность на благо людей и общества, а их действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией».

Кандидатки должны быть не замужем, старше 20 лет, быть позитивно настроенными и веселыми. Также они должны быть готовы всерьез приступить к подготовке полета.

Они должны хотеть наслаждаться жизнью, уметь высказывать Маэдзаве свое мнение и желать мира во всем мире. Конкурс продлится до 17 января.

Ранее, в 2018 году, Маэдзава заявлял, что может взять с собой в полет на Луну свою возлюбленную Горики Аямэ – японскую модель и актрису. В начале декабря минувшего года в интервью одному из японских телеканалов он сообщил, что расстался с девушкой.

Главной причиной стало то, 27-летняя Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету, а хотела больше работать как актриса. Миллиардер пояснил, что одно время у него были мысли сделать ее своей спутницей жизни, но из-за разного отношения к путешествию в космос их пути разошлись.

Юсаку Маэдзава известен в Японии не столько как успешный предприниматель – его состояние оценивается в 3 млрд долларов – и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам.

Все последние романы миллиардера не длились дольше двух лет. Он никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.

Сообщалось также, что Миядзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket).

По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 млрд долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект.

На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября 2018 года Маэдзава заявлял, что возьмет с собой шесть-восемь представителей различных видов искусств – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.

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Последнее: Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил конкурс для женщин, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни. Маэдзава сообщил об этом в Twiter. Он назвал проект «сватовством для серьезных отношений один на один» и пояснил, что его давней мечтой было путешествие в космос, передает РИА «Новости». На сайте конкурса говорится, […]