Опубликованы рендерные изображения новой генерации Toyota Tundra

12.01.2020, 15:21, Разное

Зарубежные дизайнеры поделились собственным видением третьей генерации пикапа Toyota Tundra. Напомним, что нынешнее поколение находится на рынке с 2006 года, поэтому обновление автомобиля напрашивается уже не один год.
Работы над новым транспортным средством продолжаются, но сейчас в Сети доступны лишь некоторые шпионские снимки, показывающие фургон в камуфляже. Энтузиасты решили продемонстрировать свой вариант, в котором учитывались уже известные детали по Toyota Tundra, а вот классический стиль был перенесен на последние модели японского автоконцерна. К примеру, радиаторная решетка напоминает ту, которая установлена в Toyota Tacoma Pro, а вот передняя оптика была позаимствована у RAV4.

Моторная гамма будет состоять из 3,5-литрового бензинового движка от Lexus LS 500h. Не исключено, что новая Tundra в конце концов получит гибридную силовую установку. Напомним, что текущая версия Toyota Tundra доступна в США в 6 вариациях, стоимостью 33,5 – 40,8 тысяч долларов (2-3 миллиона рублей).



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Последнее: Зарубежные дизайнеры поделились собственным видением третьей генерации пикапа Toyota Tundra. Напомним, что нынешнее поколение находится на рынке с 2006 года, поэтому обновление автомобиля напрашивается уже не один год. Работы над новым транспортным средством продолжаются, но сейчас в Сети доступны лишь некоторые шпионские снимки, показывающие фургон в камуфляже. Энтузиасты решили продемонстрировать свой вариант, в котором учитывались […]

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