Опубликованы рендерные изображения новой генерации Toyota Tundra

Зарубежные дизайнеры поделились собственным видением третьей генерации пикапа Toyota Tundra. Напомним, что нынешнее поколение находится на рынке с 2006 года, поэтому обновление автомобиля напрашивается уже не один год.
Работы над новым транспортным средством продолжаются, но сейчас в Сети доступны лишь некоторые шпионские снимки, показывающие фургон в камуфляже. Энтузиасты решили продемонстрировать свой вариант, в котором учитывались уже известные детали по Toyota Tundra, а вот классический стиль был перенесен на последние модели японского автоконцерна. К примеру, радиаторная решетка напоминает ту, которая установлена в Toyota Tacoma Pro, а вот передняя оптика была позаимствована у RAV4.
Моторная гамма будет состоять из 3,5-литрового бензинового движка от Lexus LS 500h. Не исключено, что новая Tundra в конце концов получит гибридную силовую установку. Напомним, что текущая версия Toyota Tundra доступна в США в 6 вариациях, стоимостью 33,5 – 40,8 тысяч долларов (2-3 миллиона рублей).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Зарубежные дизайнеры поделились собственным видением третьей генерации пикапа Toyota Tundra. Напомним, что нынешнее поколение находится на рынке с 2006 года, поэтому обновление автомобиля напрашивается уже не один год. Работы над новым транспортным средством продолжаются, но сейчас в Сети доступны лишь некоторые шпионские снимки, показывающие фургон в камуфляже. Энтузиасты решили продемонстрировать свой вариант, в котором учитывались […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Под Калугой завершено строительство экотехнопарка по сортировке отходов / 29 ноября
- Мнение: Как Лазарь Каганович стал музой для Андрея Платонова / 27 декабря
- Мнение: Письмо: «Это ж какие-то хитрые щипцы» / 5 января
- Лукашенко лишили последней надежды в противостоянии с Путиным / 9 января
- Медики назвали продукты, полезные для сердца / 8 января
- Свежая рыба без упаковки и ее искусственно выращенный аналог могут причинить вред здоровью человека / 29 декабря
- Мнение: На этом можно закончить все ваши разговоры про поезда в Крым / 25 декабря
- Медики рассказали о пользе луковой шелухи для организма человека / 17 декабря