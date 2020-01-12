Специалисты назвали 5 брендов смартфонов, которых больше не найти

В своё время на рынке смартфонов были слышны такие производители, как LG и Meizu, но сейчас смартфоны данных брендов в российских магазинах найти крайне тяжело. Эксперты решили назвать 5 компаний-разработчиков, о которых пользователи уже давно не слышали.

В прошлом году Meizu была на грани закрытия, и лишь финансирование от властей Китая спасло ситуацию. Впрочем, фирма закрыла несколько подразделений (в том числе – российское) для сокращения расходов. Полноценного возвращения, к сожалению, не получилось. За 2019 год было представлено лишь 6 устройств, приобрести которые тяжело. Тем не менее, среди достойных моделей можно выделить Meizu 16 Xs и Meizu X8. Южнокорейский бренд LG продолжает вести успешную политику в сегменте бытовой техники, но проваливается по смартфонам. За 2014-2017 год лишь в 2 из 12 финансовых кварталов мобильное подразделение компании вышло в плюс. При этом девайсы компании сложно назвать плохими, считают эксперты. HTC в прошлом году окончательно «пропала с радаров» — среди новинок можно выделить лишь модель Exodus 1s. Более того, фирма работает в убыток – в январе-марте 2019 года они заработали в 2 раза меньше, чем потратили.

LeEco очень внезапно появилась в России, равно как и исчезла. Если смартфон LeEco Le 2 был неплохо принят критиками и пользователями, то последующие девайсы оценены хуже. Компания обанкротилась из-за тотального провала на рынке США, где они планировали заработать свыше 100 миллионов долларов (получилось только 15). Razer известен производством геймерских аксессуаров: мышек, наушников, ковриков. Наиболее спорный сегмент для бренда – игровые смартфоны. О выходе Razer Phone до сих пор ходит много спорных слухов. Тем временем в компании начались сокращения, уволено не менее 2% сотрудников.

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