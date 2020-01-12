SANA: Террористы обстреляли жилые кварталы Алеппо

12.01.2020, 15:21, Разное

В Сирии один из кварталов города Аллепо обстреляли террористы, пишет издание SANA. В результате происшествия два человека погибли и трое, в том числе два ребёнка, получили ранения.
По данным журналистов, в жилом квартале Эль-Халидия и на нескольких улицах, в том числе на улице Нила и Тишрин. В конце декабря прошедшего года в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Сирии, включая Алеппо, где за минувшие сутки число обстрелов увеличилось вдвое.

Пока решения возникшей проблемы власти страны не нашли.



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