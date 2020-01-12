Елизавета II проведет личную беседу с принцами Гарри, Уильямом и Чарльзом о будущем герцогов Сассекских

Британская королева Елизавета II 13 января намерена провести переговоры с принцами Чарльзом, Уильямом и Гарри, чтобы обсудить будущее последнего и его жены герцогини Меган. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Собеседники канала рассказали, что переговоры пройдут без герцогини Меган, так как она улетела в Канаду, где находится их с принцем сын. Она может присоединиться к переговорам по телефону, но пока неизвестно, будет ли это делать.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники, королева позвала принцев в Сандрингем, где она сейчас находится. Телерадиокорпорация отметила, что это будет первая встреча Елизаветы II с прицем Гарри после его заявления о намерении сложить королевские полномочия.

8 января 2019 года британский принц Гарри и его супруга Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь они собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских. 6 мая 2019 года у герцогов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Из-за извержения вулкана Талль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines. Эвакуация проводится в наиболее близких к вулкану населенных пунктах Сан-Николас, Балете и Талисай в провинции Батангас. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зарегистрировал усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 (07:00 мск). В результате взрыва образовался столб пепла высотой 1 км. […]