Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Окуевой – Аваков

Национальная полиция Украины 12 января задержала подозреваемых в убийстве украинской военнослужащей Амины Окуевой, сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину [добровольца Адама] Осмаева и Окуевой на ж/д перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева… Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день… Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств… и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии», – написал Аваков.

По его словам, «идут следственные действия».

В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была… Posted by Arsen Avakov on Pühapäev, 12. jaanuar 2020

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Акуева была смертельно ранена в голову.

При этом 1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. Тогда и Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Артура Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят «некоторые лидеры Российской Федерации».

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью «Новой газете», что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с «ДНР».

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Украина в рамках этого обмена передала боевикам Денисултанова. По ее словам, за три для до обмена с него сняли обвинения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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