Стало известно, могут ли Шамсутдинова признать «потерпевшим» по делу о стрельбе в части

Рядового Рамиля Шамсутдинова, который находится в статусе обвиняемого, не могут признать «потерпевшим» в рамках уголовного дела об убийстве в Забайкалье своих восьмерых сослуживцев, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
«Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшие по уголовному делу о расстреле им восьми сослуживцев не было и не может быть», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, Шамсутдинов «остается единственным и главным обвиняемым в этом жестоком убийстве».
Защита Шамсутдинова заявляла ранее, что добивается переквалификации дела на менее тяжкий состав – на статью об убийстве в состоянии аффекта. При этом адвокат Руслан Нагиев заявлял, что Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими по другому уголовному делу – о неуставных отношениях.
Источник подчеркнул, что защитники Шамсутдинова сообщили СМИ недостоверную информацию о возбужденном уголовном деле, что привело к ее искажению.
По его словам, возбужденное уголовное дело, о котором сообщили адвокаты, «касается единичного случая на спортгородке, выявленного комиссией военных и правоохранительных органов в ходе анонимного анкетирования солдат части».
«В ходе занятий спортом подразделения срочников один из них, проявляя излишнюю требовательность при обучении выполнению физических упражнений, позволил себе рукоприкладство по отношению к сослуживцам», – сказал он.
Источник подчеркнул, что заявления о доказательстве «дедовщины» в «деле Шамсутдинова» являются «отчаянной попыткой выдать желаемое за действительное».
«Следует также учесть, что подозреваемого в рукоприкладстве сослуживца в числе убитых Шамсутдиновым не было», – добавил он.
Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.
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