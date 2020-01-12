Болгария начала активнее строить газовую сеть после критики Путина

12.01.2020, 15:05, Новости дня

Болгария стала активнее работать над строительством газораспределительной сети после критики со стороны российского лидера Владимир Путина, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», текст которого опубликован на официальном портале ВГТРК, передает ТАСС.

Глава «Газпрома» указал, что «наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо интенсивнее, чем какое-то время тому назад».

Министр энергетики Александр Новак при этом выразил уверенность, что Болгария выполнит свои обязательства: «Работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят».

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории.

Газета ВЗГЛЯД писала, что София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой.



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