Болгария начала активнее строить газовую сеть после критики Путина

Болгария стала активнее работать над строительством газораспределительной сети после критики со стороны российского лидера Владимир Путина, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», текст которого опубликован на официальном портале ВГТРК, передает ТАСС.

Глава «Газпрома» указал, что «наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо интенсивнее, чем какое-то время тому назад».

Министр энергетики Александр Новак при этом выразил уверенность, что Болгария выполнит свои обязательства: «Работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят».

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории.

Газета ВЗГЛЯД писала, что София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой.

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