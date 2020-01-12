Ксения Собчак удивила поклонников снимком без макияжа с Богомоловым в Куршевеле

12.01.2020, 15:04, Разное

Ксения Собчак решила удивить публику новым снимком, на котором она запечатлена без макияжа. Сейчас телеведущая и ее супруг Константин Богомолов отдыхают в Куршевеле.
На запечатленной фотографии пара изображена в простой одежде, не предпринимая попытку впечатлить подписчиков в Instagram. Похоже, Собчак с мужем отлично проводит время на горнолыжном курорте в Куршевеле. Недавно режиссёр показал фолловерам сюжет, на котором он уверенно управляет лыжами по склону. По словам Богомолова, он впервые занялся данным видом спорта лишь 5 дней назад, но тренировки под руководством избранницы ему очень помогли. Как сообщают журналисты, знаменитости взяли с собой в отпуск детей – сына миллионерши Платона Виторгана и дочь продюсера Анну от брака с Дарьей Мороз.

Публикации Ксении Собчак в блоге демонстрируют семейную идиллию. Журналистка по-доброму шутит над впервые ставшем на лыжи Богомоловым, интересуясь у него, имеет ли будущее российский спорт в данном направлении. В ответ на это режиссёр пообещал принять участие в состязаниях, но с использованием глинтвейна в качестве «допинга».



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