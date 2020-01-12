Слезы в глазах: На новом фото Кристина Орбакайте выглядит разбитой

Фанаты Кристины Орбакайте обсуждают новое фото звезды. На нем певица запечатлена вместе с дочкой, однако в глазах артистки многие заметили слезы.
Новый снимок Орбакайте вызвал настоящий ажиотаж, ведь на нем популярная певица явно не в настроении. Как отмечают поклонники, грустный взгляд артистки говорит о каких-то проблемах. При этом на снимке рядом с исполнительницей сидит дочка. Из-за этого некоторые фолловеры профиля звездного семейства забеспокоились о здоровье девочки.
Период праздников Орбакайте провела на сцене, так как ее график расписан надолго наперед. Однако и при таком распорядке звезда находила время на супруга и детей. Возможно, именно усталость отобразилась на облике певицы. Не так давно артистка выходила в свет с мужем-бизнесменом, да и снимок опубликован самим супругом.
Потому, скорее всего, измождённый вид объясняется просто плотным графиком, на таком мнении сошлись подписчики Орбакайте. Как бы там ни было, а уже в ближайшее время вместе с семьёй дочка Аллы Пугачевой намерена отдохнуть в одной из южных стран. Это придаст певице сил и вдохновения, наполнив энергией для новых работ.
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